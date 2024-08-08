Тяжелоатлетка Конотоп получила травму во время Олимпиады-2024
Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп получила травму во время выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Конотоп заявила на первую попытку в рывке самый высокий вес среди всех участников - 104 кг. Уверенно справившись со штангой, спортсменка сразу побила на тот момент олимпийский рекорд и возглавила общую таблицу.
Однако во второй попытке украинка решила поднять планку на два килограмма. Начав поднимать снаряд, Конотоп уже на первых секундах почувствовала боль в задней поверхности бедра и прекратила попытку.
По итогам первого рывка Конотоп стала 5-й, однако пока не известно будет ли украинка продолжать участие.
Обновлено в 17:44.
Камила Конотоп все же продолжила борьбу в Олимпиаде-2024 в тяжелой атлетике. Она вышла на первую попытку в толчке - и удачно выполнила попытку на 123 кг.
Украинка уже гарантированно финиширует в топ-8 лучших. Однако соревнования еще продолжаются.
Олимпиада-2024
Напомним, что вчера завершился 7-й день летней Олимпиады, которая в этом году происходит в столице Франции. В частности, Украина пополнила коллекцию наград золотой медалью в боксе. Александр Хижняк стал четвертым олимпийским чемпионом по Украине.
Подробнее об итогах седьмого дня и позиции команд в медальном зачете, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.