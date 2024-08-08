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Олимпийские игры-2024: итоги дня 7 августа и медальный зачет

Париж, Четверг 08 августа 2024 00:55
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Олимпийские игры-2024: итоги дня 7 августа и медальный зачет Фото: Александр Хижняк стал третьим олимпийским чемпионом Парижа по Украине (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Очередной соревновательный день летней Олимпиады в столице Франции подошел к концу. Украина пополнила коллекцию наград золотой медалью в боксе.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Испанские атлеты Альваро Мартин и Мария Перес триумфовали в спортивной ходьбе на марафонской дистанции. Они преодолели 42 км 195 м всего за 2:50:31 часов. Представителей Эквадора пиренейцы опередили почти на минуту. Третьими стали австралийцы.

Украинец Насибов пробился в финал в весовой категории до 67 кг греко-римской борьбы. В полуфинальной схватке он одолел азербайджанца Хасрата Джафарова. Соперником украинского борца в финале станет Саид Эсмаили Лейвеси из Ирана.

Эрисланди Альварес Боргес из Кубы выиграл боксерский турнир в легком дивизионе. Спортсмен с Острова Свободы победил хозяина ринга Софьяна Умиа. Француз уступил по раздельному решению коллегии.

Боксер Хижняк завоевал третье "золото" для Украины в поединке против казаха Нурбека Оралбая. Напряженный бой продолжался все три раунда. Победу по очкам украинцу отдали три из пяти судей.

Другие финалы одной строчкой

  • нидерландская парусница Марит Боувместер выиграла соревнование динги

  • полячка Александра Мирослав получила "золото" в скалолазании на скорость

  • Мэтт Уирн из Австралии победил в парусном спорте в классе динги

  • китайский тяжеловес Ли Фабин выиграл соревнования в категории до 61 кг

  • австралиец Киган Палмер триумфовал в скейтбординг-дисциплине парк

  • сборная Австралии победила в велогонке преследования среди мужчин

  • Китай выиграл "золото" в акробатической программе артистического плавания

  • американский спринтер Куинси Холл триумфовал в 400-метровке

  • ямаец Родже Стан победил в метании диска с олимпийским рекордом

  • Хоу Чжихуэй из Китая выиграла соревнования по тяжелой атлетике (до 49 кг)

  • австралийская атлетка Нина Кеннеди триумфовала в прыжках с шестом

  • тайка Панипак Вонгпаттанакит получила золотую медаль в тхэквондо (до 49 кг)

  • сборная США победила в женской гонке преследования в велоспорте

  • американская борчиха вольного стиля Сара Энн Хильденбрандт выиграло "золото" в весовой категории до 50 кг.

  • Нао Кусака из Японии триумфовал в греко-римской борьбе (до 77 кг)

  • Суфиан Эльбаккали из Марокко выиграл забег на 3000 м с препятствиями

  • иранец Мохаммадхали Сарави получил "золото" в греко-римской борьбе (до 97 кг)
  • корейский тхэквондист Пак Тэ Джун победил в весовой категории до 58 кг

Олимпийские игры-2024: итоги дня 7 августа и медальный зачет

Сборная США укрепилась в лидерах медального зачета команд. Американцы завоевали 27 золотых наград и 94 медали в целом. На второй позиции остался Китай (25 золотых), а на третьей строчке освоилась сборная Австралии (18). Украина поднялась на 17-е место с тремя "золотами".

К слову, украинец Беленюк уступил в полуфинале турнира по греко-римской борьбе.

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