По Украине распространяется тревога: РФ запустила "Шахеды" с нескольких направлений
Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером понедельника, 20 января. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений. Первые дроны двигались с приграничья Харьковской области. Также вражеские беспилотники были замечены на границе Харьковской и Донецкой областей.
Движение ударных дронов:
- дроны в западной и центральной частях Харьковщины, курс западный;
- дроны севернее Харькова, курс западный;
- дроны на границе Харьковщины и Полтавщины, курс западный;
- дроны севернее Каменского Днепропетровщины, курс западный; дроны на границе Харьковской и Полтавской областей, курс западный;
- дроны на границе Харьковской и Днепропетровской областей, курс западный.
Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Где объявлена тревога
Напомним, российская армия в ночь на понедельник, 20 января, запустила по Украине 141 беспилотник различного типа с пяти направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.
Также вчера вечером в Киеве и Киевской области раздавались взрывы. Тогда по вражеским дронам работало ПВО.
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