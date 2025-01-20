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По Украине распространяется тревога: РФ запустила "Шахеды" с нескольких направлений

Понедельник 20 января 2025 21:45
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По Украине распространяется тревога: РФ запустила "Шахеды" с нескольких направлений Иллюстративное фото: Россия запустила дроны вечером 20 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером понедельника, 20 января. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений. Первые дроны двигались с приграничья Харьковской области. Также вражеские беспилотники были замечены на границе Харьковской и Донецкой областей.

Движение ударных дронов:

  • дроны в западной и центральной частях Харьковщины, курс западный;
  • дроны севернее Харькова, курс западный;
  • дроны на границе Харьковщины и Полтавщины, курс западный;
  • дроны севернее Каменского Днепропетровщины, курс западный; дроны на границе Харьковской и Полтавской областей, курс западный;
  • дроны на границе Харьковской и Днепропетровской областей, курс западный.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

По Украине распространяется тревога: РФ запустила &quot;Шахеды&quot; с нескольких направлений

Напомним, российская армия в ночь на понедельник, 20 января, запустила по Украине 141 беспилотник различного типа с пяти направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

Также вчера вечером в Киеве и Киевской области раздавались взрывы. Тогда по вражеским дронам работало ПВО.

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