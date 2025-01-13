В Киеве и Киевской области были слышны взрывы: работает ПВО

Поздно вечером, 13 января, в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. По вражеским дронам работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 23:14.

В то же время в Воздушных силах ВСУ призвали жителей столицы, а также Броваров и Вышгорода - находиться в укрытиях.

Обновлено в 23:25

В Киевской областной военной администрации сообщили, что силы ПВО работают и в регионе.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Кроме того, соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Обновлено в 23:51

"Силы ПВО работают на Оболони. Находитесь в укрытиях! Атака БпЛА на столицу продолжается", - сообщил Кличко.

В то же время в КГВА тоже подтвердили, что в столице работает ПВО.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:21 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.