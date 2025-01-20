РФ за ночь выпустила по Украине более 140 дронов: как отработала ПВО

Российская армия в ночь на понедельник, 20 января, запустила по Украине 141 беспилотник разного типа. Дроны летели с пяти направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

В ночь на 20 января 2025 года, с 19:00 19 января, противник атаковал 141-м ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с пяти направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

Также россияне применили баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области по Сумской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 93-х ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

Еще 47 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий), два из них - улетели обратно в Россию.

Воздушные обстрелы Украины

По словам президента Владимира Зеленского, на прошлой неделе, во время российских атак, Воздушные силы уничтожили более 30 ракет и 300 БпЛА российских террористов.