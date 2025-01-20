Україною шириться тривога: РФ запустила "Шахеди" з декількох напрямків
Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері понеділка, 20 січня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків. Перші дрони рухались з прикордоння Харківської області. Також ворожі безпілотники було помічено на межі Харківської та Донецької областей.
Рух ударних дронів:
- дрони у західній та центральній частинах Харківщини, курс західний;
- дрони північніше Харкова, курс західний;
- дрони на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний;
- дрони північніше Кам'янського Дніпропетровщини, курс західний;
- дрони на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.
Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.
Де оголошено тривогу
Нагадаємо, російська армія в ніч на понеділок, 20 січня, запустила по Україні 141 безпілотник різного типу із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Також вчора ввечері у Києві та Київській області лунали вибухи. Тоді по ворожих дронах працювало ППО.
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