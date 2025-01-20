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Україною шириться тривога: РФ запустила "Шахеди" з декількох напрямків

Понеділок 20 січня 2025 21:45
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Україною шириться тривога: РФ запустила "Шахеди" з декількох напрямків Ілюстративне фото: Росія запустила дрони ввечері 20 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері понеділка, 20 січня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків. Перші дрони рухались з прикордоння Харківської області. Також ворожі безпілотники було помічено на межі Харківської та Донецької областей.

Рух ударних дронів:

  • дрони у західній та центральній частинах Харківщини, курс західний;
  • дрони північніше Харкова, курс західний;
  • дрони на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний;
  • дрони північніше Кам'янського Дніпропетровщини, курс західний;
  • дрони на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Україною шириться тривога: РФ запустила &quot;Шахеди&quot; з декількох напрямків

Нагадаємо, російська армія в ніч на понеділок, 20 січня, запустила по Україні 141 безпілотник різного типу із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Також вчора ввечері у Києві та Київській області лунали вибухи. Тоді по ворожих дронах працювало ППО.

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