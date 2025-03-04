По Украине распространяется тревога из-за запуска вражеских "Шахедов": где предупреждают об опасности

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений.

В частности, об опасности вражеских дронов предупреждают в Харьковской и Одесской областях, которые в последнее время все чаще атакуют россияне.

По состоянию на 22:00 вражеские дроны двигались:

"Шахеды" в Черном море курсом на Одесскую область;

"Шахеды" на юге Днепропетровской области курсом на Павлоград;

"Шахеды" в Сумской области курсом юго-западным.

Напомним, что жителей областей где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Предыдущая атака россиян

Ранее мы писали о том, что в ночь с 3 на 4 марта российская армия атаковала дронами Одессу. Во время обстрела в городе были повреждены энергетическая инфраструктура, жилые дома и два частных детских сада. Кроме того, пострадали по меньшей мере 4 человека.

Подробнее об атаке на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.

Также в ночь на 4 марта российские оккупанты атаковали Сумы дронами. В городе есть попадание в поликлинику, также есть проблемы со светом.