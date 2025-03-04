По Украине распространяется тревога из-за запуска вражеских "Шахедов": где предупреждают об опасности

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером вторника, 4 марта. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений.
В частности, об опасности вражеских дронов предупреждают в Харьковской и Одесской областях, которые в последнее время все чаще атакуют россияне.
По состоянию на 22:00 вражеские дроны двигались:
Напомним, что жителей областей где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.
Ранее мы писали о том, что в ночь с 3 на 4 марта российская армия атаковала дронами Одессу. Во время обстрела в городе были повреждены энергетическая инфраструктура, жилые дома и два частных детских сада. Кроме того, пострадали по меньшей мере 4 человека.
Подробнее об атаке на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.
Также в ночь на 4 марта российские оккупанты атаковали Сумы дронами. В городе есть попадание в поликлинику, также есть проблемы со светом.
Впоследствии стало известно, что в ночь на вторник, 4 марта, российская армия запустила по территории Украины 99 ударных дронов по типу Shahed. Силы ПВО работали в 9 областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.