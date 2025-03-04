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Україною шириться тривога через запуск ворожих "Шахедів": де попереджають про небезпеку

Ілюстративне фото: Україною шириться тривога через запуск ворожих "Шахедів" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері вівторка, 4 березня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків.

Зокрема, про небезпеку ворожих дронів попереджають у Харківській та Одеській областях, які останнім часом все частіше атакують росіяни.

Станом на 22:00 ворожі дрони рухалися:

  • "Шахеди"в Чорному морі курсом на Одеську область;
  • "Шахеди" на півдні Дніпропетровської області курсом на Павлоград;
  • "Шахеди" у Сумській області курсом південно-західним.

Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Попередня атака росіян

Раніше ми писали про те, що в ніч з 3 на 4 березня російська армія атакувала дронами Одесу. Під час обстрілу у місті було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, житлові будинки та два приватних дитячих садочків. Крім того, постраждали щонайменше 4 людей.

Детальніше про атаку на Одесу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також в ніч на 4 березня російські окупанти атакували Суми дронами. У місті є влучання в поліклініку, також є проблеми зі світлом.

Згодом стало відомо, що у ніч на вівторок, 4 березня, російська армія запустила по території України 99 ударних дронів по типу Shahed. Сили ППО працювали у 9 областях.

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