В Сумах дрон РФ попал в поликлинику: некоторые районы города без света

В ночь на 4 марта российские оккупанты атаковали Сумы дронами. В городе есть попадания в поликлинику, также есть проблемы со светом.

Об этом заявил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Он рассказал, что сейчас в городе две больницы работают на генераторах. Также некоторые районы города остались без электроснабжения.

"Желаю здоровья уважаемые сумчане. Опять прилет "Шахеда" в одну из поликлиник нашего города. Также есть проблема с электроснабжением. Две больницы работают на генераторах. Также отсутствует свет в некоторых районах нашего города. Пусть всех хранит Бог, всем спокойной ночи", - сказал он в коротком видеообращении.