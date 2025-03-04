ua en ru
Вт, 04 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ запустила ночью 99 дронов типа "Шахед": сколько сбила украинская ПВО

Вторник 04 марта 2025 09:14
UA EN RU
РФ запустила ночью 99 дронов типа "Шахед": сколько сбила украинская ПВО Иллюстративное фото: РФ запустила 99 дронов типа "Шахед" в ночь на 4 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В ночь на вторник, 4 марта, российская армия запустила по территории Украины 99 ударных дронов по типу Shahed. Силы ПВО работали в 9 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, в ночь на 4 марта 2025 года, с 19:00 3 марта, противник атаковал 99-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Они были запущены с разных типов по направлениям:

  • Орел;
  • Курск;
  • Миллерово;
  • Брянск;
  • Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 65-ти ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

Также 32 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны, без негативных последствий. Однако в результате вражеской атаки пострадали Одесская, Сумская и Донецкая области.

Ночная атака россиян

Напомним, что в ночь с 3 на 4 марта российские оккупанты атаковали дронами Одессу. В городе были повреждены энергетическая инфраструктура, жилые дома и два частных детских сада. Кроме того, пострадали по меньшей мере 4 человека.

Подробнее об атаке на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.

Также в ночь на 4 марта российские оккупанты атаковали Сумы дронами. В городе есть попадания в поликлинику, также есть проблемы со светом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов ПВО
NEWS
Потери РФ с начала полномасштабной войны достигли почти 880 тысяч солдат, - Генштаб
Потери РФ с начала полномасштабной войны достигли почти 880 тысяч солдат, - Генштаб
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины