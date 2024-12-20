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Как выглядит костел Святого Николая после утреннего обстрела Киева: фото

Киев, Пятница 20 декабря 2024 12:30
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Как выглядит костел Святого Николая после утреннего обстрела Киева: фото Фото: в костеле Святого Николая в Киеве выбило окна из-за падения обломков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Виталий Носач

В результате ракетной атаки РФ в Голосеевском районе Киева поврежден костел Святого Николая. В историческом здании выбиты окна, посыпались витражи.

РБК-Украина в материале ниже публикует фото с места событий.

Костел расположен в Голосеевском районе Киева, который больше всего пострадал от сегодняшней ракетной атаки. Из-за падения обломков на месте большие повреждения получило здание, расположенное напротив костела - БЦ "Торонто".

Впрочем, взрывной волной повреждено фасадное витражное стекло на костеле Св. Николая, памятнике архитектуры национального значения. Фотографию показал Украинский международный институт восстановления.

Как выглядит костел Святого Николая после утреннего обстрела Киева: фото

Фото: в Киеве в результате атаки поврежден костел Святого Николая, в частности витражи (facebook.com/uiir.org)

Также взрывной волной повреждены окна административного здания Национального дома музыки, что рядом с костелом.

Корреспондент РБК-Украина также побывал на месте происшествия и показывает, какие повреждения получил костел Святого Николая.

Как выглядит костел Святого Николая после утреннего обстрела Киева: фотоФото: выбитые окна в костеле Святого Николая 20 декабря 2024 года (facebook.com/uiir.org)

Как выглядит костел Святого Николая после утреннего обстрела Киева: фотоКак выглядит костел Святого Николая после утреннего обстрела Киева: фотоФото: фасад костела Святого Николая в Киеве 20 декабря 2024 года (facebook.com/uiir.org)

Как выглядит костел Святого Николая после утреннего обстрела Киева: фотоФото: коммунальщики устраняют последствия вражеской атаки возле костела Святого Николая (facebook.com/uiir.org)

Также РБК-Украина удалось заснять последствия обстрела. На видео можно увидеть разрушения в БЦ "Торонто", который расположен напротив костела. В бизнес-центре выбиты окна, поврежден фасад и еще значительно повреждена крыша.

Справка

Костела Святого Николая - это римско-католический костел. Построен в 1899-1909 годах украинским и польским архитектором Владиславом Городецким Это единственное неоготическое здание Киева.

В сентябре 2021 года о святыне заговорил весь мир. В костеле вспыхнул пожар. Это чрезвычайное происшествие стало одной из главных тем СМИ. В отличие от Нотр-Дама, с которым в те дни часто сравнивали киевский костел, здание (за исключением кровли) почти не пострадало. А вот его уникальный орган полностью сгорел. За несколько дней после пожара украинские компании собрали в общей сложности около 25 миллионов гривен на восстановление костела.

Ракетная атака на Киев

Напомним, что сегодня около 07:00 утра войска РФ нанесли комбинированный ракетный удар по столице Украины. Враг выпустил по Киеву было 5 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23. Все вражеские цели были сбиты, но обломки нанесли ущерб и разрушения в ряде районов столицы. В общем известно, что за помощью медиков обратилось 12 граждан. Один человек погиб.

Больше об атаке на Киев и ее последствиях - в материале РБК-Украина.

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