Как выглядит костел Святого Николая после утреннего обстрела Киева: фото

В результате ракетной атаки РФ в Голосеевском районе Киева поврежден костел Святого Николая. В историческом здании выбиты окна, посыпались витражи.

РБК-Украина в материале ниже публикует фото с места событий.

Костел расположен в Голосеевском районе Киева, который больше всего пострадал от сегодняшней ракетной атаки. Из-за падения обломков на месте большие повреждения получило здание, расположенное напротив костела - БЦ "Торонто".

Впрочем, взрывной волной повреждено фасадное витражное стекло на костеле Св. Николая, памятнике архитектуры национального значения. Фотографию показал Украинский международный институт восстановления.

Фото: в Киеве в результате атаки поврежден костел Святого Николая, в частности витражи (facebook.com/uiir.org)

Также взрывной волной повреждены окна административного здания Национального дома музыки, что рядом с костелом.

Корреспондент РБК-Украина также побывал на месте происшествия и показывает, какие повреждения получил костел Святого Николая.

Фото: выбитые окна в костеле Святого Николая 20 декабря 2024 года (facebook.com/uiir.org)

Фото: фасад костела Святого Николая в Киеве 20 декабря 2024 года (facebook.com/uiir.org)

Фото: коммунальщики устраняют последствия вражеской атаки возле костела Святого Николая (facebook.com/uiir.org)

Также РБК-Украина удалось заснять последствия обстрела. На видео можно увидеть разрушения в БЦ "Торонто", который расположен напротив костела. В бизнес-центре выбиты окна, поврежден фасад и еще значительно повреждена крыша.

Справка

Костела Святого Николая - это римско-католический костел. Построен в 1899-1909 годах украинским и польским архитектором Владиславом Городецким Это единственное неоготическое здание Киева.

В сентябре 2021 года о святыне заговорил весь мир. В костеле вспыхнул пожар. Это чрезвычайное происшествие стало одной из главных тем СМИ. В отличие от Нотр-Дама, с которым в те дни часто сравнивали киевский костел, здание (за исключением кровли) почти не пострадало. А вот его уникальный орган полностью сгорел. За несколько дней после пожара украинские компании собрали в общей сложности около 25 миллионов гривен на восстановление костела.

Ракетная атака на Киев