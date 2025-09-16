По Украине распространяется "шахедная" тревога: какие регионы под угрозой
Российские военные запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". В нескольких областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Воздушные силы ВСУ в Telegram и Карту воздушных тревог.
В 22:40 Воздушные силы ВСУ предупредили о группе БпЛА, которая движется из акватории Черного моря в направлении Николаевщины и Херсонщины.
Через несколько минут было объявлено, что несколько групп ударных БпЛА через Херсонщину держат курс на Николаевщину.
В 23:08 появилась информация о новых ударных БпЛА с Херсонщины, которые летят на Криворожский район Днепропетровщины и с Сумщины - курсом на Полтавщину.
Впоследствии появились предупреждения о дронах в пригороде Полтавы, в Днепропетровской и Полтавской областях.
По состоянию на 23:30 карта воздушных тревог выглядела так:
В ночь на 16 сентября российские войска массово атаковали почти все регионы Украины ударными дронами.
В Киеве также объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о дронах над левым берегом столицы. В окрестностях Киева были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.
Около полуночи российские террористы нанесли 10 ударов по Запорожью. В результате атаки в местах прилетов вспыхнули пожары, повреждены частные дома, есть погибший и раненые.