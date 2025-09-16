Україною шириться "шахедна" тривога: які регіони під загрозою

Російські військові запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед". У декількох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Повітряні сили ЗСУ у Telegram та Карту повітряних тривог.

О 22:40 Повітряні сили ЗСУ попередили про групу БпЛА, яка рухається із акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини та Херсонщини.

За кілька хвилин було оголошено, що декілька груп ударних БпЛА через Херсонщину тримають курс на Миколаївщину.

О 23:08 з'явилась інформація про нові ударні БпЛА із Херсонщини, які летять на Криворізький район Дніпропетровщини та із Сумщини - курсом на Полтавщину.

Згодом з'явились попереднення про дрони у передмісті Полтави, у Дніпропетровські та Полтавській областях.

Станом на 23:30 карта повітряних тривог виглядала так: