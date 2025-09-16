Україною шириться "шахедна" тривога: які регіони під загрозою
Російські військові запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед". У декількох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Повітряні сили ЗСУ у Telegram та Карту повітряних тривог.
О 22:40 Повітряні сили ЗСУ попередили про групу БпЛА, яка рухається із акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини та Херсонщини.
За кілька хвилин було оголошено, що декілька груп ударних БпЛА через Херсонщину тримають курс на Миколаївщину.
О 23:08 з'явилась інформація про нові ударні БпЛА із Херсонщини, які летять на Криворізький район Дніпропетровщини та із Сумщини - курсом на Полтавщину.
Згодом з'явились попереднення про дрони у передмісті Полтави, у Дніпропетровські та Полтавській областях.
Станом на 23:30 карта повітряних тривог виглядала так:
У ніч на 16 вересня російські війська масово атакували майже всі регіони України ударними дронами.
У Києві також оголошували повітряну тривогу. Повідомлялось про дрони над лівим берегом столиці. На околицях Києва було чути вибухи через роботу сил ППО.
Близько півночі російські терористи завдали 10 ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки у місцях прильотів спалахнули пожежі, пошкоджені приватні будинки, є загиблий і поранені.