По Украине распространяется воздушная тревога: какие регионы под угрозой ударов

Украина, Четверг 25 сентября 2025 23:36
По Украине распространяется воздушная тревога: какие регионы под угрозой ударов Иллюстративное фото: люди направляются в укрытие во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Восточные, северные, южные и центральные регионы Украины под угрозой обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и Карту воздушных тревог.

Объявление угрозы воздушных атак для различных областей началось с 20:00 25 сентября.

Так, Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеских БПЛА:

  • в Харьковской области;
  • на Николаевщине, которые движутся юго-западным курсом;
  • на востоке Полтавщины, курсом на запад;
  • в центральной части Черкасской области, курсом на юг;
  • в Одесской области, курсом на запад;
  • в Херсонской области, курсом на Николаев;
  • на севере Днепропетровской области, курсом на запад.

По состоянию на 23:25 карта воздушных тревог имеет такой вид:

Также в Воздушных силах ВСУ информировали о пусках КАБ в Сумскую область и управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкую и Харьковскую области.

Обстрелы Украины 25 сентября

Как сообщало РБК-Украина, российские оккупанты ударили дронами по Сумах. Всего в городе прозвучало четыре взрыва. Вероятно, армия РФ использовала беспилотники "Италмас".

Два дрона попали по территории частного предприятия, один - по жилому сектору и еще один взрыв прогремел рядом с коммунальным предприятием Сумского городского совета. Предварительно, в жилом секторе выбито 27 окон.

Также российские войска ударили по Винницкой области. Повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Вследствие этого произошло отключение 300 бытовых потребителей.

В ночь на 25 сентября во время российского обстрела повреждения получила железнодорожная инфраструктура.Без электроэнергии остались несколько участков, что привело к задержке поездов.

