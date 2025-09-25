По Украине распространяется воздушная тревога: какие регионы под угрозой ударов

Восточные, северные, южные и центральные регионы Украины под угрозой обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и Карту воздушных тревог.

Также в Воздушных силах ВСУ информировали о пусках КАБ в Сумскую область и управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкую и Харьковскую области.

По состоянию на 23:25 карта воздушных тревог имеет такой вид:

Так, Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеских БПЛА:

Объявление угрозы воздушных атак для различных областей началось с 20:00 25 сентября.

Обстрелы Украины 25 сентября

Как сообщало РБК-Украина, российские оккупанты ударили дронами по Сумах. Всего в городе прозвучало четыре взрыва. Вероятно, армия РФ использовала беспилотники "Италмас".

Два дрона попали по территории частного предприятия, один - по жилому сектору и еще один взрыв прогремел рядом с коммунальным предприятием Сумского городского совета. Предварительно, в жилом секторе выбито 27 окон.

Также российские войска ударили по Винницкой области. Повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Вследствие этого произошло отключение 300 бытовых потребителей.

В ночь на 25 сентября во время российского обстрела повреждения получила железнодорожная инфраструктура.Без электроэнергии остались несколько участков, что привело к задержке поездов.