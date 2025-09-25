Україною шириться повітряна тривога: які регіони під загрозою ударів

Східні, північні, південні та центральні регіони України під загрозою обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram та Карту повітряних тривог.

Також у Повітряних силах ЗСУ інформували про пуски КАБ на Сумщину і керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину та Харківщину.

Станом на 23:25 карта повітряних тривог має такий вигляд:

Так, Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА:

Обстріли України 25 вересня

Як повідомляло РБК-Україна, російські окупанти вдарили дронами по Сумах. Загалом в місті пролунало чотири вибухи. Ймовірно, армія РФ використовувала безпілотники "Італмас".

Два дрони влучили по території приватного підприємства, один - по житловому сектору і ще один вибух пролунав поруч із комунальним підприємством Сумської міської ради. Попередньо, у житловому секторі вибито 27 вікон.

Також російські війська вдарили по Вінничині. Пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок цього відбулось відключення 300 побутових споживачів.

У ніч на 25 вересня під час російського обстрілу пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. Без електроенергії залишились декілька ділянок, що призвело до затримки потягів.