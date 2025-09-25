Україною шириться повітряна тривога: які регіони під загрозою ударів
Східні, північні, південні та центральні регіони України під загрозою обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram та Карту повітряних тривог.
Оголошення загрози повітряних атак для різних областей почалось із 20:00 25 вересня.
Так, Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА:
- в Харківській області;
- на Миколаївщині, які рухаються південно-західним курсом;
- на сході Полтавщини, курсом на захід;
- у центральній частині Черкащини, курсом на південь;
- на Одещині, курсом на захід;
- на Херсонщині, курсом на Миколаїв;
- на півночі Дніпропетровщини, курсом на захід.
Станом на 23:25 карта повітряних тривог має такий вигляд:
Також у Повітряних силах ЗСУ інформували про пуски КАБ на Сумщину і керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину та Харківщину.
Обстріли України 25 вересня
Як повідомляло РБК-Україна, російські окупанти вдарили дронами по Сумах. Загалом в місті пролунало чотири вибухи. Ймовірно, армія РФ використовувала безпілотники "Італмас".
Два дрони влучили по території приватного підприємства, один - по житловому сектору і ще один вибух пролунав поруч із комунальним підприємством Сумської міської ради. Попередньо, у житловому секторі вибито 27 вікон.
Також російські війська вдарили по Вінничині. Пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок цього відбулось відключення 300 побутових споживачів.
У ніч на 25 вересня під час російського обстрілу пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. Без електроенергії залишились декілька ділянок, що призвело до затримки потягів.