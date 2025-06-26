Украину атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

Обстрелы Украины со стороны России

Отметим, что в этом году радикально изменила тактику атак дронами по Украине.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, с начала полномасштабной войны россияне выпустили по Украине 28 743 дроны типа "Шахед". Из них 2 736 дронов-камикадзе только за июнь.

Кроме того, в ГУР Минобороны в комментарии РБК-Украина сообщили, что Россия имеет на вооружении тысячи ударных дронов и их имитаторов. Но, по данным разведки, за ночь россияне способны запускать до 500 беспилотников.

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