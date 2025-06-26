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Украину атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

Фото: Россия запустила "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

К вечеру 26 июня военные Российской Федерации снова запустили дроны типа "Шахед" по территории Украины. Воздушная тревога уже объявлена в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины и карту тревог.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны движутся из восточных областей.

По состоянию на 21:30 группа дронов наблюдалась в Сумской и Запорожской областях.

В частности, российские дроны двигались:

  • в Сумской области курсом на юг;
  • в Сумской области курсом на Черниговскую область.

По состоянию на 22:03 вражеские дроны двигались:

  • новая группа на юге Сумской области курсом на Черниговскую область;
  • на западе, в центре и на юге Сумской области курсом на юго-запад;
  • в Черниговской области курсом на Киевскую область;
  • в Полтавской области курсом на юг;
  • на востоке Черкасской области курсом на запад;
  • в центре Харьковской области курсом на юг.

В 22:20 военные сообщали о движении группы дронов на севере и западе Херсонской области курсом на Николаевскую область.

Воздушная тревога по состоянию на 21:40 объявлена в Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Луганской областях и в Крыму.

Обновлено в 21:45.

Воздушные силы Украины предупредили жителей Донецкой и Харьковской области о ракетной опасности.

Тем временем военные обновили данные о движении вражеских беспилотников по Украине:

  • дроны, что в центре Сумской области движутся курсом на юг,
  • дроны, что на западе Сумщины движутся курсом на юг,
  • дроны, что на Черниговщине движутся южным курсом,
  • дроны, что уже на Полтавщине движутся курсом на юг.

Обстрелы Украины со стороны России

Отметим, что в этом году радикально изменила тактику атак дронами по Украине.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, с начала полномасштабной войны россияне выпустили по Украине 28 743 дроны типа "Шахед". Из них 2 736 дронов-камикадзе только за июнь.

Кроме того, в ГУР Минобороны в комментарии РБК-Украина сообщили, что Россия имеет на вооружении тысячи ударных дронов и их имитаторов. Но, по данным разведки, за ночь россияне способны запускать до 500 беспилотников.

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Воздушные силы УкраиныВойна России против УкраиныАтака дронов