Україною шириться повітряна тривога через ворожі дрони: де є небезпека

Обстріли України з боку Росії

Зазначимо, що цього року радикально змінила тактику атак дронами по Україні.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, з початку повномасштабної війни росіяни випустили по Україні 28 743 дрони типу "Шахед". З них 2 736 дронів-камікадзе лише за червень.

Крім того, в ГУР Міноборони в коментарі РБК-Україна повідомили, що Росія має на озброєнні тисячі ударних дронів та їх імітаторів. Але, за даними розвідки, за ніч росіяни здатні запускати до 500 безпілотників.

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