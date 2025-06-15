Россия радикально изменила тактику атак дронами по Украине: CNN раскрыло подробности

Российские военные снова изменили тактику относительно ударов по Украине. Теперь оккупанты атакуют украинские города роями смертоносных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Издание отметило, что Россия усилила свои воздушные атаки против Украины в последние недели, запуская до 479 беспилотников и ракет за одну ночь.

Атаки стали не только масштабнее, но и чаще. Россияне теперь бьют более концентрированно и наносят удары таким образом, что их гораздо сложнее отражать, поскольку они осуществляются на больших высотах, вне досягаемости пулеметов.

Россия наращивает производство дронов

Как сообщает издание, прошлой осенью Россия успешно расширила внутреннее производство своего самого распространенного беспилотника типа "Шахед" иранской разработки, и теперь ежедневно выпускает сотни этих дронов.

Аналитик по вопросам России в Институте изучения войны Кристина Гарвард сказала, что, по текущим оценкам, Москва сейчас может производить около 2700 беспилотников "Шахед" в месяц, а также около 2500 беспилотников-приманок.

"Эти цифры позволяют России чаще запускать более 300 или даже 400 дронов только за одну ночь", - сказала она.

Тот факт, что некоторые из беспилотников являются ловушками, мало влияет на украинскую оборону, поскольку Москва адаптировала их таким образом, что их очень трудно отличить от настоящих.

"Итак, либо украинские силы тратят время на идентификацию приманок, либо тратят драгоценные ресурсы на их сбивание. В любом случае, это помогает российским ракетам и "Шахедам" - с их большой полезной нагрузкой, поскольку они имеют шанс добраться до своих целей", - сказал Гарвард.

Увеличение количества запускаемых каждую ночь дронов перегружает украинскую противовоздушную оборону, особенно после того, как Россия начала сосредотачиваться на нескольких местах одновременно.

Бывший чиновник Министерства обороны Украины Алексей Мельник, который сейчас является содиректором программ внешних отношений и международной безопасности в Центре Разумкова в Киеве также прокомментировал изменение тактики россиян по ударам по Украине.

"Вместо того, чтобы немного прицеливаться здесь и там, они концентрируют удары и способны достичь максимального эффекта, как кинетического, так и психологического", - сказал он.

Дроны невозможно сбить

Судья Верховного Суда Юрий Чумак, который ночью является членом добровольческого отряда по охоте на дроны рассказал, что за последние недели небо стало значительно активнее.

"Беспилотников гораздо больше. Это объективный факт. И, конечно, чем их больше, тем труднее с ними бороться", - подчеркнул Чумак.

Он сказал, что после того, как Москва начала запускать дроны на больших высотах, его подразделению стало гораздо труднее, если не невозможно, их уничтожить.

Стоит заметить, что ранее российские войска запускали дроны низко, например, вдоль русла реки, чтобы как можно дольше оставаться незамеченными украинскими средствами противовоздушной обороны.

"Время для реагирования было очень коротким, поскольку мы обнаружили это только тогда, когда оно было близко", - сказал он.

По его словам, сегодня российские беспилотники летают на высоте от двух до пяти километров над землей.

"Мы можем их всех видеть. Радары могут их отслеживать. Но стало невозможно сбить их из пулеметов", - пояснил Чумак.