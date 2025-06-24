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Сколько "Шахедов" РФ запустила по Украине с начала войны: Зеленский назвал цифру

Гаага, Вторник 24 июня 2025 18:40
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Сколько "Шахедов" РФ запустила по Украине с начала войны: Зеленский назвал цифру Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину использовала уже более 28 тысяч дронов-камикадзе "Шахед". Этого бы не произошло, если Москве не помогал бы иранский режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов.

"С начала полномасштабного вторжения Россия использовала 28 743 дрона "Шахед", - рассказал глава украинского государства.

Он уточнил, что только в июне россияне уже запустили 2 736 "Шахедов".

"Россия никогда не могла бы сделать это без своих связей с иранским режимом. И мы в Украине никогда бы не сбивали эти дроны без вашей солидарности и поддержки наших партнеров. Этот факт говорит сам за себя", - отметил Зеленский.

Атаки "Шахедов"

Напомним, последние месяцы атаки "Шахедов" на мирные города Украины стали более массовыми.

В частности, россияне только за сутки запускали по Украине более 400 своих дронов-камикадзе.

Одной из приоритетных целей таких атак является Киев. В частности, оккупанты ударили по столице Украины ракетами и дронами в ночь на 23 июня. В результате атаки в Шевченковском районе была частично разрушена пятиэтажка.

В ту ночь по Украине россияне запустили около 350 "Шахедов".

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