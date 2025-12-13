ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В сети заявили о массовых "минированиях" поездов УЗ: что известно об инцидентах

Украина, Суббота 13 декабря 2025 15:43
UA EN RU
В сети заявили о массовых "минированиях" поездов УЗ: что известно об инцидентах Иллюстративное фото: в сети заявили о массовых "минированиях" ряда поездов УЗ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Днем субботы, 13 декабря, в сети начали сообщать о массовых "минированиях" ряда поездов "Укрзализныци". Речь как о региональных, так и международных рейсах.

РБК-Украина рассказывает, что известно о "минировании" поездов.

Сообщение о минировании

Около 14:00 в сети начала распространяться инормация о якобы заминировании поезда "Перемышль - Киев". В частности, всех пассажиров якобы вывели на улицу посреди поля. Эти сообщения сопровождались рядом видео, на которых пассажиров высаживают из поезда.

Уже через некоторое время начала появляться информация о минировании поездов "Киев-Ужгород" и "Киев-Будапешт". Эти сообщения также сопровождались видео с эвакуацией пассажиров.

Однако стоит заметить, что по состоянию на 15:40 украинская сторона и "Укрзализныця" официально не подтверждала информацию о минировании.

Что говорит "Укрзализныця"

"Укрзализныця" в комментарии РБК-Украина ответила, что в случае поступления сообщений о минировании - поезда проверяют взрывотехники.

"В случае поступления сообщений о минировании поезда проверяют взрывотехники, после чего они продолжают движение по маршруту. Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы в случае отклонения от графика минимизировать отставание", - отметили в компании.

В Молдове подтвердили

Пограничная служба Молдовы сообщила о проверке информации о вероятном заминировании международного пассажирского поезда сообщением Бухарест - Киев. Инцидент произошел 13 декабря в пограничном секторе Отацы.

По данным ведомства, в 12:57 был активирован сигнал "Взрывной BRAVO" после получения информации через Северный региональный координационный центр. Предварительно, в 12:50 на пункте пропуска Валчинец сопровождающий поезда получил сообщение от диспетчерской службы CFM о тревоге, переданной украинской железной дорогой.

Речь шла о звонке на горячую линию с информацией о возможном заминировании поезда №100, который состоял из четырех вагонов и на тот момент находился в пункте пропуска на выезде из Молдовы.

После поступления сигнала все компетентные службы были оперативно оповещены и привлечены к проверке. На месте проводятся мероприятия в соответствии с установленными процедурами для обеспечения безопасности пассажиров, железнодорожного персонала и инфраструктуры.

В Пограничной службе Молдовы отметили, что с максимальной ответственностью относятся к подобным сообщениям и пообещали информировать общественность по мере поступления подтвержденной информации.

Напомним, в результате массированной атаки России по Одесской области 13 декабря ряд поездов задерживается или отменен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Молдова Поезд
Новости
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе