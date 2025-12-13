В сети заявили о массовых "минированиях" поездов УЗ: что известно об инцидентах

Днем субботы, 13 декабря, в сети начали сообщать о массовых "минированиях" ряда поездов "Укрзализныци". Речь как о региональных, так и международных рейсах.

Сообщение о минировании

Около 14:00 в сети начала распространяться инормация о якобы заминировании поезда "Перемышль - Киев". В частности, всех пассажиров якобы вывели на улицу посреди поля. Эти сообщения сопровождались рядом видео, на которых пассажиров высаживают из поезда.

Уже через некоторое время начала появляться информация о минировании поездов "Киев-Ужгород" и "Киев-Будапешт". Эти сообщения также сопровождались видео с эвакуацией пассажиров.

Однако стоит заметить, что по состоянию на 15:40 украинская сторона и "Укрзализныця" официально не подтверждала информацию о минировании.

Что говорит "Укрзализныця"

"Укрзализныця" в комментарии РБК-Украина ответила, что в случае поступления сообщений о минировании - поезда проверяют взрывотехники.

"В случае поступления сообщений о минировании поезда проверяют взрывотехники, после чего они продолжают движение по маршруту. Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы в случае отклонения от графика минимизировать отставание", - отметили в компании.

В Молдове подтвердили

Пограничная служба Молдовы сообщила о проверке информации о вероятном заминировании международного пассажирского поезда сообщением Бухарест - Киев. Инцидент произошел 13 декабря в пограничном секторе Отацы.

По данным ведомства, в 12:57 был активирован сигнал "Взрывной BRAVO" после получения информации через Северный региональный координационный центр. Предварительно, в 12:50 на пункте пропуска Валчинец сопровождающий поезда получил сообщение от диспетчерской службы CFM о тревоге, переданной украинской железной дорогой.

Речь шла о звонке на горячую линию с информацией о возможном заминировании поезда №100, который состоял из четырех вагонов и на тот момент находился в пункте пропуска на выезде из Молдовы.

После поступления сигнала все компетентные службы были оперативно оповещены и привлечены к проверке. На месте проводятся мероприятия в соответствии с установленными процедурами для обеспечения безопасности пассажиров, железнодорожного персонала и инфраструктуры.

В Пограничной службе Молдовы отметили, что с максимальной ответственностью относятся к подобным сообщениям и пообещали информировать общественность по мере поступления подтвержденной информации.