Не с Украиной. Путин заявил, что ведет санкционную "войну" с Западом

Российский диктатор Владимир Путин считает, что его страна ведет санкционную войну с Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора, которое приводит Sky News.

"Российский президент, возможно, отказывается называть свое вторжение в Украину войной, но он сказал, что ведет санкционную войну с Западом", - говорится в материале.

Отмечается, что в своем первом большом обращении к российской бизнес-элите от начала войны Путин сказал, что РФ переориентирует свою экономику на страны, не ударившие по ней санкциями.

Ряд стран, среди которых страны ЕС и G7, ввели санкции против РФ и тех, кто поддержал войну в Украине.