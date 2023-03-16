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Не с Украиной. Путин заявил, что ведет санкционную "войну" с Западом

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Россия, Четверг 16 марта 2023 16:06
Не с Украиной. Путин заявил, что ведет санкционную "войну" с Западом Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский диктатор Владимир Путин считает, что его страна ведет санкционную войну с Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора, которое приводит Sky News.

"Российский президент, возможно, отказывается называть свое вторжение в Украину войной, но он сказал, что ведет санкционную войну с Западом", - говорится в материале.

Отмечается, что в своем первом большом обращении к российской бизнес-элите от начала войны Путин сказал, что РФ переориентирует свою экономику на страны, не ударившие по ней санкциями.

Ряд стран, среди которых страны ЕС и G7, ввели санкции против РФ и тех, кто поддержал войну в Украине.

Напомним, что белорусский диктатор Александр Лукашенко может способствовать китайско-российским схемам уклонения от санкций в ходе официального визита в Пекин.

Правительство Канады расширило санкции против России к годовщине вторжения в Украину. В список санкций попали 129 физических и 63 юридических лица.

Министерство торговли США ввело санкции в отношении 37 компаний, в том числе фирмы из России, Беларуси и Китая.

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