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Путин может использовать Лукашенко для уклонения от западных санкций, - ISW

Новина українською →
Среда 01 марта 2023 04:49
Путин может использовать Лукашенко для уклонения от западных санкций, - ISW Фото: Путин может использовать Лукашенко для уклонения от западных санкций (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Белорусский диктатор Александр Лукашенко может способствовать китайско-российским схемам уклонения от санкций в ходе официального визита в Пекин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики процитировали издание Deutsche Welle, которое писало, что в поездке Лукашенко подпишет пакет соглашений о развитии совместных проектов, торгово-экономическом, инвестиционном, гуманитарном сотрудничестве и политическом сотрудничестве с Китаем.

В отчете говорится, что ранее диктатор заявлял, что оборонная промышленность Беларуси может производить оружие, поскольку страна имеет доступ к микроэлектронике, оптике и комплектующим, импортируемым из других государств.

Как доказательство, в ISW привели слова представителей украинской разведки о том, что Лукашенко уже помогал Путину получить оружие для войны против Украины, снабжая артиллерийскими боеприпасами из белорусских складов.

Кроме этого, информируют специалисты, во время визита в Китай Лукашенко говорил, что Россия готова сделать шаги к мирному урегулированию и прекращению войны против Украины.

Он также обвинил Запад и США в том, что они принудили украинских чиновников отказаться от переговоров с РФ.

"Путин и Лукашенко, вероятно, воспользуются публикацией Китаем "мирного плана" из 12 пунктов, чтобы возобновить существующую российскую информационную операцию, которую Кремль применил в декабре 2022 года", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Аналитики объяснили, что эта информационная кампания имела целью побудить западных официальных лиц предложить превентивные уступки и заставить Украину вести переговоры на российских условиях и, вероятно, способствовала задержке предоставления западных танков и другого оборудования, необходимого для продолжения украинских механизированных контрнаступлений.

"Кремль может возобновить переговорную информационную операцию, чтобы снизить эффективность будущих украинских контрнаступлений путем задержки оказания необходимой западной помощи и стремиться получить уступки перед потенциальным дальнейшим неудачам в Украине", - добавили в отчете.

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