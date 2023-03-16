Не з Україною. Путін заявив, що веде санкційну "війну" із Заходом
Російський диктатор Володимир Путін вважає, що його країна веде санкційну "війну" із Заходом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора, яку приводить Sky News.
"Російський президент, можливо, відмовляється називати своє вторгнення в Україну війною, але він сказав, що веде санкційну "війну" із Заходом", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що у своєму першому великому зверненні до російської бізнес-еліти від початку війни Путін сказав, що РФ переорієнтує свою економіку на країни, які не вдарили по ній санкціями.
Ряд країн, серед яких є країни ЄС та G7, запровадили санкції проти РФ та тих, хто підтримав війну в Україні.
Нагадаємо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко може сприяти китайсько-російським схемам ухилення від санкцій під час офіційного візиту до Пекіна.
Уряд Канади розширив санкції проти Росії до річниці вторгнення в Україну. До списку санкцій потрапили 129 фізичних та 63 юридичних осіб.
Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо 37 компаній, серед них фірми з Росії, Білорусі та Китаю.
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