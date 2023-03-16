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Не з Україною. Путін заявив, що веде санкційну "війну" із Заходом

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Росія, Четвер 16 березня 2023 16:06
Не з Україною. Путін заявив, що веде санкційну "війну" із Заходом Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що його країна веде санкційну "війну" із Заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора, яку приводить Sky News.

"Російський президент, можливо, відмовляється називати своє вторгнення в Україну війною, але він сказав, що веде санкційну "війну" із Заходом", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що у своєму першому великому зверненні до російської бізнес-еліти від початку війни Путін сказав, що РФ переорієнтує свою економіку на країни, які не вдарили по ній санкціями.

Ряд країн, серед яких є країни ЄС та G7, запровадили санкції проти РФ та тих, хто підтримав війну в Україні.

Нагадаємо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко може сприяти китайсько-російським схемам ухилення від санкцій під час офіційного візиту до Пекіна.

Уряд Канади розширив санкції проти Росії до річниці вторгнення в Україну. До списку санкцій потрапили 129 фізичних та 63 юридичних осіб.

Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо 37 компаній, серед них фірми з Росії, Білорусі та Китаю.

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