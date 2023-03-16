Не з Україною. Путін заявив, що веде санкційну "війну" із Заходом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора, яку приводить Sky News.

"Російський президент, можливо, відмовляється називати своє вторгнення в Україну війною, але він сказав, що веде санкційну "війну" із Заходом", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що у своєму першому великому зверненні до російської бізнес-еліти від початку війни Путін сказав, що РФ переорієнтує свою економіку на країни, які не вдарили по ній санкціями.

Ряд країн, серед яких є країни ЄС та G7, запровадили санкції проти РФ та тих, хто підтримав війну в Україні.