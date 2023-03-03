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США ввели санкции против 37 компаний, в том числе из России и Беларуси

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Вашингтон, Пятница 03 марта 2023 00:22
США ввели санкции против 37 компаний, в том числе из России и Беларуси Фото: США ввели санкции против 37 компаний, в том числе из России и Беларуси (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министерство торговли США ввело санкции в отношении 37 компаний, в их числе фирмы из России, Беларуси и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бюро Минторга США.

Из российских компаний под новые ограничения попала DMT Electronics, которая, согласно открытым данным, является поставщиком электронных компонентов и контрольно-измерительного оборудования.

Также в список попала белорусская компания DMT Trading LLC.

Согласно данным, в наибольшей степени ограничения затронули предприятия из Китая - 28, Пакистана и Мьянмы.

"В данном перечне содержатся юридические лица, в отношении которых есть разумные основания полагать, что они вовлечены в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики США", - указали в ведомстве США.

Напомним, в четверг, 2 марта, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против нефтехимических компаний Ирана.

Ранее Соединенные Штаты сообщали ближайшим союзникам о возможности введения новых санкций против Китая, если он предоставит военную поддержку России.

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