Образование Деньги Изменения

Украинку не пустили в Польшу из-за "радиоактивной" 100-долларовой купюры

18:51 17.04.2026 Пт
2 мин
Такие случаи на границе фиксируются редко
aimg Анастасия Никончук
Фото: граница с Польшей (GettyImages)

Пограничные службы Польши сообщили, что на пункте пропуска "Медика" у 54-летней гражданки Украины была выявлена 100-долларовая купюра с уровнем радиации, превышающим допустимую норму в 1905 раз.

Проверка на границе и тревожный сигнал

Во время стандартного контроля на пограничном переходе "Медика" сотрудники зафиксировали срабатывание радиометрических датчиков.

Сигнал указывал на возможное превышение допустимого уровня радиации у одного из предметов, находившихся у пассажирки.

После дополнительной проверки выяснилось, что источником излучения стала одна из 100-долларовых банкнот. Измерения показали превышение естественного радиационного фона в 1905 раз.

Что обнаружили специалисты

По результатам анализа установлено, что на купюре присутствовал изотоп, который применяется в медицинских целях.

Опасную банкноту изъяли и поместили в специальный защитный контейнер.

Для уточнения обстоятельств специалисты проконсультировались с Национальным агентством по атомной энергетике.

Отказ во въезде

По данным пограничной службы, женщина перевозила почти 10 тысяч долларов и пояснила, что средства предназначались для покупки автомобиля.

Однако из соображений безопасности ей отказали во въезде в Польшу, после чего она была возвращена в Украину вместе с изъятой банкнотой.

Подобные случаи фиксировались и ранее

В пограничной службе отмечают, что это не единичный инцидент. В декабре 2025 года аналогичная ситуация произошла с гражданином Польши, который также пытался переместить через границу купюру с повышенным уровнем излучения.

В ведомстве подчеркивают, что контроль за перемещением потенциально опасных материалов осуществляется круглосуточно.

На всех пунктах пропуска работают радиометрические системы, а специализированные группы используют мобильное оборудование для выявления источников радиации.

Все подобные случаи дополнительно проверяются профильными экспертными структурами.

Напоминаем, что Россия и Беларусь якобы задействовали специалистов с Ближнего Востока для сооружения подземных тоннелей, которые используются для переправки нелегальных мигрантов в страны Европейского союза.

Отметим, что Польша продлила временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой до 1 октября 2026 года, заявив, что мера связана с рисками гибридного миграционного давления со стороны режимов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Больше по теме:
Польша