Українку не пустили до Польщі через "радіоактивну" 100-доларову купюру

Перевірка на кордоні та тривожний сигнал

Під час стандартного контролю на прикордонному переході "Медика" співробітники зафіксували спрацювання радіометричних датчиків.

Сигнал вказував на можливе перевищення допустимого рівня радіації в одного з предметів, що були у пасажирки.

Після додаткової перевірки з'ясувалося, що джерелом випромінювання стала одна зі 100-доларових банкнот. Вимірювання показали перевищення природного радіаційного фону в 1905 разів.

Що виявили фахівці

За результатами аналізу встановлено, що на купюрі був присутній ізотоп, який застосовується в медичних цілях.

Небезпечну банкноту вилучили і помістили в спеціальний захисний контейнер.

Для уточнення обставин фахівці проконсультувалися з Національним агентством з атомної енергетики.

Відмова у в'їзді

За даними прикордонної служби, жінка перевозила майже 10 тисяч доларів і пояснила, що кошти призначалися для купівлі автомобіля.

Однак з міркувань безпеки їй відмовили у в'їзді до Польщі, після чого її повернули в Україну разом із вилученою банкнотою.

Подібні випадки фіксувалися і раніше

У прикордонній службі зазначають, що це не поодинокий інцидент. У грудні 2025 року аналогічна ситуація сталася з громадянином Польщі, який також намагався перемістити через кордон купюру з підвищеним рівнем випромінювання.

У відомстві наголошують, що контроль за переміщенням потенційно небезпечних матеріалів здійснюється цілодобово.

На всіх пунктах пропуску працюють радіометричні системи, а спеціалізовані групи використовують мобільне обладнання для виявлення джерел радіації.

Усі подібні випадки додатково перевіряються профільними експертними структурами.