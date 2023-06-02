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Украинки завоевали два "золота" на международном рейтинговом турнире по борьбе

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Киргизия, Пятница 02 июня 2023 22:32
Украинки завоевали два "золота" на международном рейтинговом турнире по борьбе Фото: украинские спортсменки завоевали две медали на соревнованиях (United World Wrestling)
Автор: Карина Левицкая

Украинские спортсменки завоевали две награды на международном рейтинговом турнире по борьбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Победительницами соревнований в своих весовых категориях стали Алина Грушина-Акобия (57 кг) и Илона Прокопенюк (62 кг).

Девушки на турнире по борьбе, который продолжается в столице Киргизии, завоевали две награды и обе "золотые".

"Наши поздравления чемпионкам и их тренерам! Гордимся вами!!!", - добавили в МОК.

Мы также писали, что украинки поднялись на высшую ступень пьедестала почета на первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука.

После чего украинские спортсмены добыли в борьбе две медали на соревнованиях Кубка мира по шаровой стрельбе, прошедших в столице Азербайджана, Баку.

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