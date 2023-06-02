Українки вибороли два "золота" на міжнародному рейтинговому турнірі з боротьби

Українські спортсменки вибороли дві нагороди на міжнародному рейтинговому турнірі з боротьби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

Переможницями змагань у своїх вагових категоріях стали Аліна Грушина-Акобія (57 кг) та Ілона Прокопевнюк (62 кг).

Дівчата на турнірі з боротьби, що триває у столиці Киргизії, вибороли дві нагороди, й обидві "золоті".

"Наші вітання чемпіонкам та їх тренерам! Пишаємося вами!!!", - додали в МОК.

Ми також писали, що українки піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука.

Після чого українські спортсмени вибороли дві медалі на змаганнях Кубка світу з кульової стрільби, що пройшли в столиці Азербайджану, Баку.

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