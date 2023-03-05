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Украина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту на чемпионате Европы

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Стамбул, Воскресенье 05 марта 2023 14:51
Украина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту на чемпионате Европы Фото: легкоатлетка Ярослава Магучих (twitter.com/Diamond_League)
Автор: Наталья Юрченко

Сборная Украины завоевала "золото" и "бронзу" в секторе женских прыжков в высоту на чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в помещении, который проходит в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне спорт".

В финал по прыжкам в высоту прошли восемь спортсменок, среди которых были все представительницы сборной Украины - Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник. Для последней это был первый в карьере чемпионат Европы в помещении.

Чемпионкой Европы стала Ярослава Магучих, а Екатерина Табашник завоевала "бронзу".

Магучих в финале сразилась с нидерландской прыгуньей Бритт Веерман. Украинка с первой попытки взяла высоту 1,98 метра, соперница ее не преодолела. Магучих после победы пыталась взять планку 2,03 метра (лучший результат сезона в мире), но не смогла.

Табашник завоевала "бронзу", прыгнув на 1,94 метра. Сербка Ангелина Топич и еще одна украинка Юлия Левченко тоже взяли 1,94 метра. Однако по количеству попыток заняли четвертое и пятое место соответственно.

Напомним, украинка Ярослава Магучих впервые завоевала титул чемпиона Европы по прыжкам в высоту в августе прошлого года.

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