Украинка стала чемпионкой в кумите на турнире Karate 1 Premier League

В решающей схватке весовой категории до 55 кг наша олимпийская вицечемпионка победила серебряную медалистку чемпионата мира-2021 Аллен Тринити из США с результатом в 2:1.

"Отметим, что для 31-летней каратистки из Одессы это был 19-й в карьере финал в этой престижной серии соревнований и 14-я золотая награда!", - добавили в комитете.

Напомним, сегодня впервые за последние семь лет украинская команда завоевала самую высокую награду на Кубке мира по фехтованию на саблях среди женщин в Батуми.

Кроме того, на днях украинки поднялись на высшую ступень пьедестала уважения на первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука.

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