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Українка стала чемпіонкою в куміте на турнірі Karate 1 Premier League

Фото: українська спортсменка Анжеліка Терлюга (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 травня, українська спортсменка Анжеліка Терлюга стала чемпіонкою в особистому куміте на турнірі Karate 1 Premier League у Рабаті (Марокко).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

У вирішальній сутичці вагової категорії до 55 кг наша олімпійська віцечемпіонка перемогла срібну медалістку чемпіонату світу-2021 Аллен Трініті зі США з результатом у 2:1.

"Відзначимо, що для 31-річної каратистки з Одеси це був 19-й в кар'єрі фінал у цій престижній серії змагань і 14-та золота нагорода!", - додали в комітеті.

Нагадаємо, сьогодні вперше за останні сім років українська команда виборола найвищу нагороду на Кубку світу з фехтування на шаблях серед жінок у Батумі.

Крім того, днями українки піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука.

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