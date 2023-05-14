ua ru
Вс, 14 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинская команда завоевала "золото" на Кубке мира по фехтованию на саблях

Новина українською →
Украина, Воскресенье 14 мая 2023 18:34
Украинская команда завоевала "золото" на Кубке мира по фехтованию на саблях Фото: украинская команда по фехтованию (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 мая, команда украинских спортсменок завоевала высшую награду на Кубке мира по фехтованию на саблях среди женщин в Батуми (Грузия).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

На пути к первой строчке пьедестала наш квартет в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой взял верх над Алжиром (45:43), заставил сложить оружие первый номер мирового рейтинга Францию (45:44), а также Азербайджан (45:37), в полуфинале одолел Италию (45:36), а в финале - сборную США (45:42).

"Отметим, что это первое с 2016 года командное золото Кубка мира по женской сабле для сборной Украины!", - добавили в комитете.

Первое с 2016 командное золото Кубка мира в женской сабле принес 45-й победный удар Ольги Харлан в финальном поединке против США.

Напомним, на днях украинки поднялись на высшую ступень пьедестала уважения на первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука.

Кроме того, 21 апреля, украинские борчини на чемпионате Европы завоевали две золотые и одну бронзовую награду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кубок мира спортсмени
NEWS
Зеленский в Германии: все подробности визита
Зеленский в Германии: все подробности визита
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть