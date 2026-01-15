ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Учителям открыли бесплатный курс по геймификации уроков: кто и как может пройти

Четверг 15 января 2026 17:36
UA EN RU
Учителям открыли бесплатный курс по геймификации уроков: кто и как может пройти Учителя младших классов могут повысить квалификацию онлайн (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине разработали новый бесплатный онлайн-курс повышения квалификации для учителей начальной школы - "Геймификация в начальной школе: учимся играя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

На что направлен курс по геймификации обучения

В МОН рассказали, что для учителей начальных классов - доступен новый бесплатный онлайн-курс повышения квалификации под названием "Геймификация в начальной школе: учимся играя".

Его разработал общественный союз "Освіторія" при поддержке War Child Alliance в партнерстве с МОН (согласно заключенному меморандуму).

Уточняется, что к записи материалов курса присоединились также специалисты Украинского института развития образования (УИРО).

Отмечается, что такое обучение:

  • направлено на развитие профессиональных компетентностей педагогов в сфере игрового и геймифицированного обучения;
  • должно способствовать повышению мотивации учеников и поддержке образовательного процесса в условиях современных вызовов.

"Эта инициатива является важным шагом в повышении цифровой компетентности педагогов, что является одной из приоритетных задач МОН", - объяснили в министерстве.

Учителям открыли бесплатный курс по геймификации уроков: кто и как может пройтиГеймификация в начальной школе - бесплатный онлайн-курс (скриншот: osvitoria.university)

Как пройти курс и чему он научит педагогов

Согласно информации МОН, пройти обучение в рамках онлайн-курса "Геймификация в начальной школе: учимся играя" можно на образовательной платформе Osvitoria.university.

В целом во время обучения в рамках курса педагоги смогут:

  • ознакомиться с основами геймификации, психологией игры и использованием игровых механик в образовательном процессе;
  • узнать, как работает мотивация младших школьников и как интегрировать игровые элементы в структуру урока;
  • получить практические примеры и готовые решения для ежедневного использования в классе;
  • овладеть возможностями приложения "Вивчаю - не чекаю" как инструмента для организации геймифицированного обучения.

Чем полезен этот курс: результаты обучения

В завершение в МОН поделились ожидаемыми результатами такого онлайн-обучения.

Сообщается, что по итогам прохождения курса учителя:

  • овладеют базовыми принципами геймификации и ключевыми игровыми механиками в образовательном процессе;
  • получат практические инструменты для создания мотивирующих сюжетов, учебных миссий, уровней и аватаров;
  • будут иметь подборку готовых ресурсов и шаблонов для проведения уроков, в частности мини-игр;
  • приобретут практический опыт использования цифровых инструментов и применения подходов к оцениванию в игровом формате.

"Приглашаем учителей начальной школы приобщиться к обучению для профессионального развития и овладения современными методиками работы с учениками", - подытожили в министерстве.

Напомним, с нового учебного года в образовательный процесс Украины была введена тема энергоэффективности.

В некоторых школах ее уже преподают. Других учителей приглашают присоединиться к проекту МОН и интегрировать эту важную тему в свои предметы.

Кроме того, мы рассказывали, как МОН обновило требования для интерактивных приложений к учебникам.

Читайте также про обновленный подход к олимпиадам в Украине - что меняется уже в этом году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс гривны Интернет МОН Школа Дети Советы Учитель Ученики Игры Образование в Украине
Новости
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП