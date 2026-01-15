Учителям открыли бесплатный курс по геймификации уроков: кто и как может пройти

В Украине разработали новый бесплатный онлайн-курс повышения квалификации для учителей начальной школы - "Геймификация в начальной школе: учимся играя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

На что направлен курс по геймификации обучения

В МОН рассказали, что для учителей начальных классов - доступен новый бесплатный онлайн-курс повышения квалификации под названием "Геймификация в начальной школе: учимся играя".

Его разработал общественный союз "Освіторія" при поддержке War Child Alliance в партнерстве с МОН (согласно заключенному меморандуму).

Уточняется, что к записи материалов курса присоединились также специалисты Украинского института развития образования (УИРО).

Отмечается, что такое обучение:

направлено на развитие профессиональных компетентностей педагогов в сфере игрового и геймифицированного обучения;

должно способствовать повышению мотивации учеников и поддержке образовательного процесса в условиях современных вызовов.

"Эта инициатива является важным шагом в повышении цифровой компетентности педагогов, что является одной из приоритетных задач МОН", - объяснили в министерстве.

Геймификация в начальной школе - бесплатный онлайн-курс (скриншот: osvitoria.university)

Как пройти курс и чему он научит педагогов

Согласно информации МОН, пройти обучение в рамках онлайн-курса "Геймификация в начальной школе: учимся играя" можно на образовательной платформе Osvitoria.university.

В целом во время обучения в рамках курса педагоги смогут:

ознакомиться с основами геймификации, психологией игры и использованием игровых механик в образовательном процессе;

узнать, как работает мотивация младших школьников и как интегрировать игровые элементы в структуру урока;

получить практические примеры и готовые решения для ежедневного использования в классе;

овладеть возможностями приложения "Вивчаю - не чекаю" как инструмента для организации геймифицированного обучения.

Чем полезен этот курс: результаты обучения

В завершение в МОН поделились ожидаемыми результатами такого онлайн-обучения.

Сообщается, что по итогам прохождения курса учителя:

овладеют базовыми принципами геймификации и ключевыми игровыми механиками в образовательном процессе;

получат практические инструменты для создания мотивирующих сюжетов, учебных миссий, уровней и аватаров;

будут иметь подборку готовых ресурсов и шаблонов для проведения уроков, в частности мини-игр;

приобретут практический опыт использования цифровых инструментов и применения подходов к оцениванию в игровом формате.

"Приглашаем учителей начальной школы приобщиться к обучению для профессионального развития и овладения современными методиками работы с учениками", - подытожили в министерстве.