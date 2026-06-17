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В Украине создали ракету для аэростатов, которую "не видит" РЭБ

01:54 17.06.2026 Ср
2 мин
В чём, помимо противодействия РЭБ, уникальность ракеты DART?
aimg Филипп Бойко
В Украине создали ракету для аэростатов, которую "не видит" РЭБ Фото: украинская ракета DART для аэростатов (Center of Innovative Technologies Program)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Украине создали уникальную ракету DART, которую запускают непосредственно со стратосферных аэростатов. Главной особенностью разработки стала её полная устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Милитарный.

Инженеры компании Center of Innovative Technologies Program разработали систему воздушного старта. Ракету поднимают в небо на специальных шарах, а запуски происходят на большой высоте: в диапазоне от 12 до 18 километров.

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Специальные сервоприводы отвечают за точность активации. Они поддерживают стабильную траекторию полёта. Система работает надёжно при любых условиях сброса.

Каковы особенности ракеты DART

Ракета DART имеет компактные размеры: длина её корпуса составляет 1,84 метра. При этом собственная масса изделия составляет всего 13 килограммов.

Вес боевой части зависит от конкретной задачи. Он колеблется от 3,5 до 10 килограммов, а в состав заряда входят специальные поражающие элементы из графита.

Самое большое преимущество DART - неуязвимость к РЭБ. Разработчики применили хитроумный алгоритм управления: сначала ракета использует навигационную систему, однако на определенном участке траектории все меняется. Когда ракета опускается до высоты около 6 километров, навигация отключается.

В этот момент активируется твердотопливный двигатель, и DART продолжает движение к цели без каких-либо изменений курса. Поскольку электронные системы приема сигналов не работают, вражеские глушилки не могут на нее повлиять. Ракета становится физически недосягаемой для радиоэлектронного воздействия.

Планы на будущее

Проект является результатом партнерства: сами аэростаты производят коллеги компании-разработчика. Сейчас оружие готовится к официальному признанию.

В ближайшее время DART пройдет процедуру кодификации в Министерстве обороны Украины. Это откроет путь к государственному заказу.

В планах компании - создание полноценной баллистической ракеты. Также разработчики работают над версией класса земля–воздух для защиты неба.

Еще о новинках украинского ОПК

Глава Минобороны Украины подтвердил разработку мощного баллистического оружия для нанесения ударов по тылу оккупантов РФ.

"Украинская баллистика изменит всё в этой войне. Она принципиально изменит статус Украины в мире. Мы уже много раз меняли его, но это вообще другая лига", - заявил он.

А украинская компания Fire Point полностью завершила работу над антибаллистической ракетой FP-7.x - она уже прошла испытания.

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