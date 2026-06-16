У оккупантов из РФ появился опасный и недорогой реактивный ударный дрон (видео)

Украинские бойцы заметили на линии боевого столкновения новинку оккупантов - недорогой реактивный дрон. Хотя он пока что примитивен, но обладает высокой скоростью и незаметностью для РЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост советника министра обороны Украины и известного специалиста по дронам Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Сергей охарактеризовал концепцию этого беспилотника как "дешёвую и примитивную". Интересно, что сам дрон передаёт изображение на аналоговой частоте 3,3 ГГц.

Сочетание реактивного двигателя и аналогового видео на частоте 3,3 ГГц в дешёвом дроне - это очень опасный технологический шаг.

Чем опасна аналоговая частота

Большинство коммерческих и серийных военных FPV-дронов работают на стандартных «гражданских» частотах. Аналоговое видео обычно передается на частоте 5,8 ГГц. Управление чаще всего осуществляется на частотах 2,4 ГГц или 915 МГц (на базе системы ExpressLRS).

Поскольку эти частоты известны всем, окопные и стационарные системы РЭБ настроены на подавление именно этих конкретных диапазонов. Когда дрон использует нестандартную частоту 3,3 ГГц, то глушилки его просто "не видят" или не могут заблокировать, поскольку их антенны и генераторы помех рассчитаны на другие волны.

Это создает так называемое "окно эффективности", пока ВСУ не адаптируют свою РЭБ под новую частоту. Кроме того, по сравнению со стандартной частотой 5,8 ГГц, волны 3,3 ГГц значительно лучше проходят сквозь листву деревьев, кусты, легкие сооружения и стены.

Связь будет более стабильной, когда дрон летит низко над землей (это критично для FPV-камикадзе на заключительном участке траектории). А ещё при одинаковой мощности передатчика аналоговый видеосигнал на частоте 3,3 ГГц будет "долетать" дальше, чем на 5,8 ГГц.

Кроме того, у "цифрового" сигнала обычного "Мавика" (DJI) хорошее, чёткое изображение, однако за это приходится расплачиваться задержкой передачи данных оператору. Аналог передает видео мгновенно (задержка практически нулевая), что позволяет пилоту управлять дроном на скорости свыше 100 км/ч.

Что касается скорости и вооружения дрона РФ

"Флеш" сообщает, что дальность полета такого БПЛА может достигать 100 километров (пока что фиксируются удары на расстоянии 30–40 км от линии фронта). Крейсерская скорость - 260 км/ч, с ускорением до 300 км/ч. Боевая часть - примерно 4–5 кг

Военный пишет, что сейчас в Минобороны ищут целый трофейный экземпляр такого дрона, чтобы разобрать и изучить его конструкцию. Также "Флеш" отмечает, что этот БПЛА оккупанты РФ пытаются применять в качестве контрмеры против зенитных дронов и МВГ.