В Украине снова зафиксировали землетрясение, это уже шестое за декабрь

Утром понедельника, 15 декабря, в Украине произошли подземные толчки. Речь идет о землетрясении, зарегистрированном на территории Черновицкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля (ГЦСК).
Согласно информации ГЦСК, который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара, землетрясение 15 декабря 2025 года было зарегистрировано в 06:12:07 по киевскому времени.
Уточняется, что оно произошло на глубине 2 км. А его магнитуда (по шкале Рихтера) составила 2,2.
"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым", - подчеркнули эксперты Главного центра специального контроля.
Координаты источника подземных толчков:
Речь идет об участке на реке Днестр в Днестровском районе Черновицкой области (Сокирянская территориальная громада).
Стоит отметить, что эта локация расположена относительно недалеко от границы Украины с Молдовой.
В целом, согласно информации Главного центра специального контроля, с начала текущего месяца - декабря 2025 года - в Украине было зарегистрировано уже шесть землетрясений:
Следовательно, минимальная зарегистрированная экспертами магнитуда в декабре составила 1,8. Максимальная - 4,4.
Украинцев, которые почувствовали где-то землетрясение, специалисты Главного центра специального контроля призвали оставлять сообщения по соответствующей ссылке на официальном сайте учреждения.
"Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", - объяснили гражданам.
Кроме того, в ГЦСК рассказали, что магнитуда землетрясения - это условная величина, которая характеризует энергию, выделяемую во время землетрясения в виде сейсмических волн.
Она вычисляется по записям колебаний, которые регистрируются специальными приборами - сейсмографами.
Впервые шкала магнитуды была предложена американским сейсмологом Чарльзом Рихтером в 1935 году, поэтому сегодня значение магнитуды часто называют шкалой Рихтера.
В то же время в ГЦСК отметили, что в целом - магнитуда не имеет единиц измерения. Следовательно, выражение "5 баллов по шкале Рихтера" на самом деле является неверным.
Необходимо помнить также и о том, что магнитуда не в полной мере характеризует последствия землетрясения на земной поверхности. Они зависят от многих факторов (в первую очередь - от глубины источника).
Напомним, 27 октября в турецкой провинции Балыкесир произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки ощущались в Стамбуле, Измире, Бурсе и ряде соседних регионов.
Между тем из-за землетрясения магнитудой 7,4 у юго-восточного побережья Филиппин, в регионе была объявлена угроза цунами.
