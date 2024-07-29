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В Украине изменили время отключения электроэнергии, света будет больше

Понедельник 29 июля 2024 10:15
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В Украине изменили время отключения электроэнергии, света будет больше Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине, сегодня, 29 июля, графики отключения энергоснабжения будут применяться позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ДТЭК".

Графики отключений начнут действовать с 18:00 и продлятся до 23:00 в:

  • Киеве;
  • Днепропетровской области;
  • Одесской области;
  • Донецкой области.

График отключений изменен по всей Украине

"На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут применяться только в часы вечернего пикового потребления - с 18:00 до 23:00. Ограничения будут действовать в объеме одной очереди", - пишет Министерство энергетики.

Ситуация со светом в Украине

С начала 2024 года Россия осуществила уже 8 массированных атак против объектов украинской энергетики. Это, в свою очередь, привело к значительному дефициту в энергосистеме и возвращению графиков отключений света.

В результате обстрелов Украина потеряла около 9 ГВт производственной мощности электростанций.

Несмотря на все, как отмечают эксперты, ближайшей зимой не стоит ожидать апокалиптические картины. Вероятно, отключения будут действовать до около 12 часов в сутки.

Подробнее о ситуации со светом - в материале РБК-Украина "Сезон без графиков. Отменят ли в Украине отключения света и что надо успеть до холодов".

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ДТЭК
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