Защитные сооружения на энергообъектах позволяют ускорить ремонт после атак РФ, - "Укрэнерго"

Украинские энергетики могут в течение нескольких часов отремонтировать энергообъекты, на которых установлены защитные сооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Он рассказал, что после последних атак россиян на энергетические объекты Украины электроснабжение потребителям восстанавливали в очень короткие сроки.

"Этим мы обязаны, безусловно, защите, которая сооружена на наших подстанциях. Она уникальна для нашей энергосистемы и для какой-либо другой энергосистемы. То, что мы способны сохранить оборудование и восстановить питание потребителей не через несколько дней, не через несколько недель, а через несколько часов - это работа инженерной защиты в том числе", - отметил Кудрицкий.

Также он добавил, что защитить энергосистему в первую очередь помогают силы противовоздушной обороны.