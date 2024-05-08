В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу: сообщают о пуске "Кинжала"

В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу, в Воздушных силах ВСУ предупредили о вероятном пуске ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что причиной для объявления воздушной тревоги стал вылет МиГ-31 с одного из аэродромов в РФ.

По данным Воздушных сил ВСУ, как минимум один из самолетов совершил пуск аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" в направлении Стрыйского района Львовской области.

Ракетная атака по Украине в ночь с 7 на 8 мая

Российские войска нанесли массированный удар по южным, центральным и западным регионам с применением крылатых и баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Во время массированной российской ракетной атаки взрывы были слышны в Харькове и Полтавской области, Запорожье и Ивано-Франковской области и Киеве, в Киевской области сообщалось о работе ПВО.

Известно, что в ходе ночного удара атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, последствия атаки уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.