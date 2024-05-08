ua en ru
Ср, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российская атака ракетами: в Запорожье и Ивано-Франковской области прогремели взрывы

Среда 08 мая 2024 05:00
UA EN RU
Российская атака ракетами: в Запорожье и Ивано-Франковской области прогремели взрывы Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Во время массированной атаки ракетами со стороны России взрывы прогремели в Запорожье и Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Запорожья Ивана Федорова и Общественное .

"Взрывы в Запорожье!" – написал Федоров, перед тем предупредив об угрозе ударных БПЛА.

Корреспонденты Общественного также сообщали о нескольких взрывах в городе, а также в Ивано-Франковской области.

В ночь на 8 мая по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Взрывы были слышны в Харькове и Полтавской области.

В Киевской области работали силы противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Ракетная атака
NEWS
Есть ли признаки подготовки РФ к применению ядерного оружия: ответ Пентагона
Есть ли признаки подготовки РФ к применению ядерного оружия: ответ Пентагона
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену