Российская атака ракетами: в Запорожье и Ивано-Франковской области прогремели взрывы

Во время массированной атаки ракетами со стороны России взрывы прогремели в Запорожье и Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Запорожья Ивана Федорова и Общественное .

"Взрывы в Запорожье!" – написал Федоров, перед тем предупредив об угрозе ударных БПЛА. Корреспонденты Общественного также сообщали о нескольких взрывах в городе, а также в Ивано-Франковской области.