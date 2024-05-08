В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуск "Кинджала"
В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попередили про ймовірний пуск ракети Х-47М2 "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що причиною оголошення повітряної тривоги став виліт МіГ-31 з одного з аеродромів до РФ.
За даними Повітряних сил ЗСУ, як мінімум один із літаків здійснив пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" у напрямку Стрийського району Львівської області.
Ракетна атака по Україні в ніч з 7 на 8 травня
Російські війська завдали масованого удару по південних, центральних і західних регіонах із застосуванням крилатих і балістичних ракет і дронів-камікадзе.
Під час масованої російської ракетної атаки вибухи були чутні в Харкові та Полтавській області, Запоріжжі та Івано-Франківській області та Києві, у Київській області повідомлялося про роботу ППО.
Відомо, що під час нічного удару атаковано об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.
За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, наслідки атаки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.