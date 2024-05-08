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Войска РФ нанесли удары по Харькову и Полтавской области

Среда 08 мая 2024 03:01
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Войска РФ нанесли удары по Харькову и Полтавской области Фото: войска РФ нанесли удары по Харькову и Полтавской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли удары по Харькову и Полтавской области, предварительно, с использованием "Шахедов" сегодня ночью, 8 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и Telegram главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

"Харьков снова под ударом. Предварительно – "Шахедами", - заявил мер Харькова.

В свою очередь, глава Полтавской ОВА сообщил, что россияне атаковали один из районов области.

"Враг атакует Полтавщину! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Сохраняйте спокойствие и берегите себя", - отметил Пронин.

Обстрелы Харькова

Российские войска с первых часов полномасштабного вторжения в Украину обстреливают Харьков. С тех пор город практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны российских войск.

За это время Харьков стал одним из городов, наиболее пострадавших от войны. Многие жилые дома, школы, больницы и другие гражданские объекты разрушены или повреждены.

Так, 5 мая 2024 года российские оккупанты нанесли авиаудар по Шевченковскому району Харькова. В результате обстрела были повреждены жилые дома, частные здания и автомобили, ранения получили 16 человек.

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