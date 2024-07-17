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РФ запустила дроны с севера: в Киеве и ряде областей объявлена тревога

Среда 17 июля 2024 22:58
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РФ запустила дроны с севера: в Киеве и ряде областей объявлена тревога Фото: в Украине объявлена тревога 17 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ряде областей Украины вечером среды, 17 июля, была объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе атаки вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, вражеские дрои изначально были замечены на границе Сумской области. Они двигались по вектору к востоку. Впоследствии беспилотники были обнаружены в Черниговской и Полтавской областях.

В 22:20 российский беспилотник был обнаружен на границе Черниговской и Киевской областей. А уже в 22:40 тревога была объявлена в Киеве.

Движение дронов по состоянию на 22:55:

  • БпЛА в направлении Киева с восточной стороны;
  • БпЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей, курс южный (Днепр).

Напомним, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

РФ запустила дроны с севера: в Киеве и ряде областей объявлена тревога

Напомним, сегодня вечером в Украине объявляли масштабную тревогу. Причина –взлет в России истребителя МиГ-31К.

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