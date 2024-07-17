В Киеве раздались взрывы: работает ПВО
Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Поздним вечером, 17 июля, в Киеве прогремели мощные взрывы. Работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Взрывы на левом берегу столицы. Работают силы ПВО", - говорится в сообщении.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что вражеские БПЛА были на границе Черниговской и Киевской областей и направлялись в направлении Киева.
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