В Киеве раздались взрывы: работает ПВО

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Взрывы на левом берегу столицы. Работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что вражеские БПЛА были на границе Черниговской и Киевской областей и направлялись в направлении Киева.

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