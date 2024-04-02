Сколько в России ракет и как долго могут продолжаться обстрелы энергетики: ответ ГУР

Россия планирует весной провести еще несколько массированных ударов по украинской энергетике. Однако ее запасы ракет истощаются, поэтому стране-агрессорке снова нужна пауза для накопления.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кремль собирает силы. Где Россия может начать новое наступление и сколько у нее осталось ракет".

"Сейчас в России, по нашей оценке, остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров. Мы наблюдаем тенденцию, что они, как правило, пытаются держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет", - рассказал изданию представитель ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий.

Он отметил, что россияне начинают серию ударов, когда им удается накопить более 900 ракет. Когда запасы подходят к 900 единиц - в массированных ударах делается пауза.

Сейчас, по словам Скибицкого, россияне уже приближаются к этому лимиту.

"Россия, по нашим данным, в апреле планирует произвести около 40 ракет Х-101. Мы прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак (2-3 – именно массированных), а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "шахедов". Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться", - объяснил представитель ГУР.