Украину охватила масштабная воздушная тревога, взлетел российский МиГ-31К
Масштабная воздушная тревога охватила Украину в четверг, 25 апреля. В России взлетел самолет МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога сначала была объявлена в Киеве, это произошло в 10:28. Уже через несколько минут тревога охватила все области Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет МиГ-31К с российского аэродрома Ахтубинск. В связи с этим по всей Украине ракетная угроза.
Обновлено в 11:00
Отбой воздушной тревоги из-за взлета Миг-31К объявили в 10:56. Воздушная тревога длилась почти полчаса.
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:35
Почему опасен МиГ-31К
МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". До весны 2023 года украинские военные не могли сбивать "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили эту ракету с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.
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Обстрелы Украины
Отметим, что Россия почти каждый день атакует Украину ракетами и дронами-камикадзе. Прифронтовые области больше всего страдают от российских атак. В Воздушных силах отмечают, что наиболее незащищенными от атак врага являются прифронтовые регионы, а также области возле границы с Россией.
При этом оккупанты снова обстреливают энергетику Украины. Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, россияне почти уничтожили тепловую генерацию.
В ВСУ считают, что россияне будут усиливать обстрелы Украины. Аналитики Института изучения войны (ISW) также предполагают, что атаки усилятся, но захватчики могут изменить цели.
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