ua en ru
Чт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украину охватила масштабная воздушная тревога, взлетел российский МиГ-31К

Украина, Четверг 25 апреля 2024 10:38
UA EN RU
Украину охватила масштабная воздушная тревога, взлетел российский МиГ-31К Фото: в Украине масштабная воздушная тревога 25 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога охватила Украину в четверг, 25 апреля. В России взлетел самолет МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога сначала была объявлена в Киеве, это произошло в 10:28. Уже через несколько минут тревога охватила все области Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет МиГ-31К с российского аэродрома Ахтубинск. В связи с этим по всей Украине ракетная угроза.

Обновлено в 11:00

Отбой воздушной тревоги из-за взлета Миг-31К объявили в 10:56. Воздушная тревога длилась почти полчаса.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:35

Украину охватила масштабная воздушная тревога, взлетел российский МиГ-31К

Почему опасен МиГ-31К

МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". До весны 2023 года украинские военные не могли сбивать "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили эту ракету с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

В чем разница между российскими самолетами Ту-22МЗ, Ту-95, МиГ-31К и сколько времени есть до атаки - узнайте в нашем материале.

Обстрелы Украины

Отметим, что Россия почти каждый день атакует Украину ракетами и дронами-камикадзе. Прифронтовые области больше всего страдают от российских атак. В Воздушных силах отмечают, что наиболее незащищенными от атак врага являются прифронтовые регионы, а также области возле границы с Россией.

При этом оккупанты снова обстреливают энергетику Украины. Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, россияне почти уничтожили тепловую генерацию.

В ВСУ считают, что россияне будут усиливать обстрелы Украины. Аналитики Института изучения войны (ISW) также предполагают, что атаки усилятся, но захватчики могут изменить цели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога
NEWS
Более тысячи окупантов за сутки. Генштаб обновил потери российской армии в Украине
Более тысячи окупантов за сутки. Генштаб обновил потери российской армии в Украине
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится