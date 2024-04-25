Украину охватила масштабная воздушная тревога, взлетел российский МиГ-31К

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога сначала была объявлена в Киеве, это произошло в 10:28. Уже через несколько минут тревога охватила все области Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет МиГ-31К с российского аэродрома Ахтубинск. В связи с этим по всей Украине ракетная угроза.

Обновлено в 11:00

Отбой воздушной тревоги из-за взлета Миг-31К объявили в 10:56. Воздушная тревога длилась почти полчаса.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:35

Почему опасен МиГ-31К

МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". До весны 2023 года украинские военные не могли сбивать "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили эту ракету с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

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