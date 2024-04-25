В Украине вторая за день масштабная воздушная тревога

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена во второй раз 25 апреля. Причиной этому был российский МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины после 13:52.

Воздушные силы предупреждают, что по всей стране есть угроза ракетных ударов. В России зафиксировали взлет истребителя МиГ-31К.

Этот самолет представляет угрозу для украинцев, поскольку является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету могут сбивать только современные системы противовоздушной обороны, например, Patriot.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 13:55

Следует отметить, что первая масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в 10:30. Она длилась около получаса.

Уже в 13:10 была объявлена еще одна воздушная тревога. Сирены взвыли в Киеве, в восточных, части центральных и северных областей. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистикой.

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