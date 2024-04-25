В Украине вторая за день масштабная воздушная тревога
Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена во второй раз 25 апреля. Причиной этому был российский МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины после 13:52.
Воздушные силы предупреждают, что по всей стране есть угроза ракетных ударов. В России зафиксировали взлет истребителя МиГ-31К.
Этот самолет представляет угрозу для украинцев, поскольку является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету могут сбивать только современные системы противовоздушной обороны, например, Patriot.
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 13:55
Следует отметить, что первая масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в 10:30. Она длилась около получаса.
Уже в 13:10 была объявлена еще одна воздушная тревога. Сирены взвыли в Киеве, в восточных, части центральных и северных областей. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистикой.
В чем разница между российскими самолетами Ту-22МЗ, Ту-95, МиГ-31К и сколько времени до атаки - узнайте в нашем материале.
Массированные атаки России
Стоит отметить, что российские оккупанты в марте возобновили обстрелы украинской энергетики. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что россияне почти уничтожили тепловую генерацию.
При этом аналитики Института изучения войны (ISW) также предполагают, что атаки усилятся, но захватчики могут изменить цели. По их мнению, обстрелы могут усилиться до получения Украиной новой военной помощи от США.
В Воздушных силах не исключают такая возможность.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.