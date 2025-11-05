В Украине увеличилось количество вузов с высокой степенью риска: кто попал в список

Государственная служба качества образования Украины обнародовала перечень высших учебных заведений по степени риска на 2025/2026 учебный год. Определение уровня риска осуществляется для контроля качества образовательной деятельности учреждений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы качества образования Украины .

Сколько вузов попали в каждую группу

Из 262 украинских вузов, которые прошли оценивание, 20 заведений (7%) отнесены к субъектам с высокой степенью риска, 180 (69%) - со средней, а 62 (24%) - с незначительной.

С подробным перечнем вузов со степенью риска можно ознакомиться по ссылке.

ТОП-5 вузов с самой высокой степенью риска:

Частное высшее учебное заведение "Международная академия экологии и медицины" - 70 баллов;

Киевский университет права Национальной академии наук Украины - 60 баллов;

Заведение высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина" - 55 баллов;

Частное учреждение "Заведение высшего образования "Международный гуманитарно-педагогический институт "Бейт-Хана" - 50 баллов;

Религиозная организация "Высшее духовное учебное заведение "ТАВРИЙСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ" - 50 баллов.

Как определяли степень риска

Расчет проводили в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) по модулю "Степени риска (для высшего образования)". Эта система автоматизирует процесс начисления баллов по определенным критериям.

ЗВО самостоятельно вносят данные только по двум показателям:

состояние обнародования на официальном сайте определенных законодательством документов и материалов;

доля аккредитованных образовательных программ.

Другие критерии система подтягивает автоматически - в частности численность соискателей образования, количество научно-педагогических работников, наличие филиалов и студентов-иностранцев.

Что учитывает Служба

Отдельно специалисты Службы вносят информацию о нарушениях в сфере высшего образования, выявленных во время проверок за последние пять лет. Именно этот пункт может существенно повлиять на окончательный уровень риска заведения.

Процесс и сроки обновления данных

Из-за военного положения срок подачи информации в модуль ЕГЭБО продлили до 29 августа 2025 года. Учреждения получили подробные разъяснения по процедуре внесения данных письмом Службы от 19 марта 2025 года.

В сентябре работники Государственной службы качества образования провели верификацию показателей деятельности вузов по утвержденным правительством критериям. После этого каждое заведение могло ознакомиться со своими результатами, проверить правильность верификации и получить разъяснения через официальные каналы коммуникации.

Учебные заведения с высокой степенью риска (скриншот)