В Україні змінюють систему створення підручників для шкіл: як це працюватиме тепер

Вівторок 11 листопада 2025 18:06
Що зміниться у сфері створення шкільних підручників (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В Україні реформують систему створення та доставлення шкільних підручників. Уряд ухвалив рішення про створення Центру забезпечення освіти, який відповідатиме за контракти й логістику, а сам процес підручникотворення стане більш прозорим і якісним.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення заступника міністра освіти і науки Надії Кузьмичової у Facebook.

Новий центр і оновлений підхід

На базі Інституту модернізації змісту освіти створюють Центр забезпечення освіти (ЦЗО). Він відповідатиме за контрактування й виконання вимог щодо доставлення підручників до шкіл. Раніше ці функції виконував ІМЗО.

Цього року в Україні вже випробували новий механізм - доставлення підручників безпосередньо видавництвами. Попри деякі технічні труднощі, 90% шкіл висловилися за продовження такої схеми, адже вона прозоріша, швидша й значно зручніша.

Нові правила і дворічний цикл

Міністерство освіти і науки запроваджує дворічний цикл створення підручників, який передбачає обов’язкову річну апробацію в школах. Це дозволить авторам удосконалити матеріали, враховуючи відгуки педагогів.

За словами МОН, 87% учителів, які брали участь у торішній апробації, зазначили, що цей процес підвищує якість навчальних матеріалів.

Грифування, експертиза і підготовка авторів

З березня 2026 року набудуть чинності оновлені правила експертизи та грифування навчальної літератури, які синхронізують процеси оцінювання та апробації.

Також запрацювала Школа авторів підручників, у якій уже навчаються понад 570 учасників. Паралельно триває підготовка експертів і галузевих груп, які перевіряють навчальну літературу.

Освіта для життя

Як наголосили в МОН, зміна підходів до створення підручників є частиною ширшої політики "Освіта для життя", що передбачає глибшу модернізацію змісту освіти, розвиток профільного навчання та формування навичок, потрібних у сучасному світі.

Читайте також про те, що в Україні підбили підсумки реалізації проекту "Освітня безбар’єрність", що діє в межах Національної стратегії до 2030 року. У 2025 році створили нові дитсадки, модернізували заклади професійної та вищої освіти, а також відкрили центри підтримки для студентів і ветеранів.

Раніше ми писали про те, що Державна служба якості освіти України оприлюднила перелік закладів вищої освіти за ступенями ризику на 2025/2026 навчальний рік. Визначення рівня ризику здійснюється для контролю якості освітньої діяльності закладів.

