Комендантский час в Украине не отменят, но возможны исключения

Четверг 15 января 2026 13:32
Комендантский час в Украине не отменят, но возможны исключения Фото: вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время возможны исключения во время длительных отключений тепла или электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Кулеба принял участие в первом заседании штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве под председательством министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Сфокусировались на первоочередных решениях: ускорении восстановительных работ, формировании резервов оборудования и координации с международными партнерами. В таких условиях критически важны четкое взаимодействие всех служб и единый план действий.

Отдельный блок, по словам Кулебы, - усиление защиты энергетической инфраструктуры.

Также по поручению президента Владимира Зеленского отдельно рассмотрели вопрос комендантского часа и работы Пунктов Незламности.

"Подчеркиваю: режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений по безопасности", - отметил вице-премьер.

По его словам, речь идет о возможных временных и точечных исключениях, которые позволят:

  • обеспечить бесперебойную работу объектов критического жизнеобеспечения;
  • дать людям возможность безопасно добраться до Пунктов несокрушимости - по аналогии с доступом к укрытиям;
  • обеспечить работу учреждений, официально выполняющих функцию Пунктов несокрушимости.

"Такие решения могут приниматься исключительно при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Никаких самовольных решений на местах быть не может", - подчеркнул Кулеба.

Комендантский час во время чрезвычайной ситуации в энергетике

Напомним, вчера, 14 января, по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в некоторых городах и общинах Украины могут отменить комендантский час. Такое решение возможно из-за чрезвычайной ситуации в энергетике.

Президент также заявил, что в Украине изменят правила относительно комендантского часа на фоне сильных морозов.

